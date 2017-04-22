Прокуроры предлагают увеличить залог для Переломы до 150 млн

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Суббота, 22 апреля 2017, 16:37

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на избрании для экс-главы наблюдательного совета "Одесского припортового завода" Сергея Переломы меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен.

Соответствующее ходатайство озвучил прокурор САП Андрей Перов во время заседания Соломенского райсуда Киева, которое происходит 22 апреля, сообщает Укринформ.

Заседание суда по избранию меры пресечения для Переломы, на котором председательствует судья Александр Бобровник, началось с опозданием более чем 3,5 часа.

Перед этим судья Бобровник проводил заседание по избранию меры пресечения экс-нардепу от НФ Николаю Мартыненко.

Как известно, Перелома был задержан по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК".

Также Перелома фигурирует в уголовном производстве по факту нанесения ущерба "Одесский припортовый завод" в сумме 205 млн грн, дело передано в суд, задержанный имеет статус обвиняемого.

Ранее суд отклонил ходатайство адвокатов Переломы об отводе судьи Бобровника.

Темы: Мартыненко суд
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