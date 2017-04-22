На Донетчине выявили ДРГ боевиков, нашли российское оружие - полиция

В Бахмуте задержаны двое боевиков из состава диверсионно-разведывательной группы, действовавшие под руководством "полковника вооруженных сил ДНР".

Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанные - жители Бахмута, 1984 и в 1986 годов рождения, - входили в незаконные вооруженные формирования "ДНР".

"Установлено, что с апреля до июня 2014 года они под руководством жителя Бахмута, который сейчас является "начальником артиллерии 1 армейского корпуса ДНР", совершали на территории Донецкой области разбойные нападения, похищали людей и "отжимали" автомобили". Куратор наемников с позывным "Отшельник" 1964 года рождения имеет тесные связи с высшим командованием ВС РФ", - говорится в сообщении МВД.

"По месту проживания одного из задержанных в с.Иванивское Бахмутского района изъят схрон оружия и боеприпасов - 8 огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и 41 магазин к ним, более 3400 патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм и военная амуниция", - сообщили в ведомстве.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Решается вопрос об открытии сразу нескольких уголовных производств в отношении участников НВФ.