Обстрел Марьинки: на собственном огороде ранен местный житель
В Марьинке результате обстрела боевиков ранен 37-летний местный житель.
Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, в субботу в 15.00 одиночными снарядами боевики обстреливали окраины города.
Находясь на собственном огороде по улице Шевченко 219, местный житель получил осколочное ранение ноги. Сейчас пострадавший находится в больнице г. Курахово.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас в Марьинке спокойно. Правоохранители патрулируют территорию и помогают гражданам, обращающимся к ним", - добавили в полиции.
Украинская правда
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