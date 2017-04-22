Авдеевка без света: россияне в СЦКК дадут гарантии не ранее понедельника

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Суббота, 22 апреля 2017, 20:44

Гарантии российской стороны СЦКК для проведения аварийно-восстановительных работ электросети в районе Авдеевки в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник 24 апреля.

Об этом сообщается на сайте Минобороны в субботу вечером.

"По данным российской стороны СЦКК гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник 24 апреля этого года", - отметили в Минобороны.

Украинская сторона СЦКК констатировала, что незаконные вооруженные формирования ОРДО течение 20 апреля осуществляли обстрелы окраин Авдеевки, позиций Вооруженных Сил Украины и ключевых объектов инфраструктуры с применением танков, минометов калибра 82 мм, а также СПГ, РПГ, АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате осуществления таких агрессивных действий со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО в ночь с 20 на 21 апреля около 00.15 была частично повреждена линия электропередач "Макеевка-Авдеевский коксохимический завод" ориентировочно в районе сопредельной территории, оставившее часть города Авдеевка без электроснабжения.

Для восстановления подачи электричества в жилые кварталы города, дежурная служба ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" переподключила систему энергообеспечения на резервные фазы, что привело к перебоям в работе Донецкой фильтровальной станции и постоянному отключению электропитания в городе Авдеевка.

В Минобороны отметили, что руководством ВСУ и военно-гражданской администрацией были безотлагательно приняты исчерпывающие меры по предоставлению гарантий безопасности для жизни и здоровья сотрудников ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ. По состоянию на 10:00 21 апреля такие гарантии с украинской стороны были предоставлены.

Однако, начиная с 21 апреля и по настоящее время, такие работы не могли быть осуществлены в связи с отсутствием аналогичных гарантий со стороны НЗФ ОРДО.

Вместе с тем, в Минобороны сообщили, что сейчас Донецкая фильтровальная станция работает без перебоев, вода поступает к населению в штатном режиме.

Темы: Авдеевка
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