В Краматорске 7-летний мальчик нашел во дворе школы 14 гранат

В Краматорске Донецкой области 7-летний мальчик нашел на территории школы коробку с 14 гранатами.

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Как сообщает краматорский отдел полиции, в субботу в 19.15 в колл-центр "102" поступило сообщение от 34-летней краматорчанки.

Женщина сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, в углу двора ООШ №3 вблизи забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты.

"К счастью, ребенок знал, какую опасность могут представлять боеприпасы, и сразу рассказала о находке матери", - отметили в полиции.

На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находится 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1. У боевых боеприпасов выкручены запалы, однако они находятся вместе в коробке.

Сейчас на месте работают взрывотехники.