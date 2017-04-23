Туск назвал Макрона самым безопасным кандидатом в президенты Франции

Эммануэль Макрон является наиболее проевропейским и безопасным с точки зрения польских интересов кандидатом в президенты Франции.

Об этом в субботу в комментарии журналистам заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, передает Укринформ.

"Во Франции наиболее проевропейским и, наверное, самым безопасным с точки зрения польских интересов является Эммануэль Макрон. Мой коллега из европейской семьи (Европейской народной партии - ред.) и многолетний друг Фийон, хотя может чуть больше евроскептичен, но также безопасен с точки зрения Европы и Польши", - заявил Туск.

При этом он добавил, что политическая интуиция, которая ранее подсказала ему результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, а также результаты президентских выборов в США, склоняет его к мысли, что во второй тур выборов во Франции выйдут центрист Макрон и лидер националистического Народного фронта Марин ле Пен.

Он выразил надежду, что в финале президентских выборов во Франции "не будет драматической неожиданности".

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, а второй - 7 мая.