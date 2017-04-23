Из-за дождя и снега 71 населенный пункт до сих пор без электричества

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 10:35

По состоянию на утро воскресенья в результате непогоды остается обесточенным 71 населенный пункт в трех областях.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточены 54 населенных пункта, в Днепропетровской - 16, в Харьковской - 1.

В течение 22 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 158 населенных пунктов в четырех областях, а именно: в Одесской - 124, Днепропетровской - 15, Харьковской - 15 и Кировоградской - 4, которые были обесточены в течение 18-20 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрыва линий электропередач.

Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тысяч 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Темы: погода
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