В Украину не пустили российскую певицу Лолиту

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 11:53

Российскую певицу украинского происхождения Лолиту Милявскую не впустили в Украину за посещение оккупированного Крыма.

Как сообщила певица на своей странице в Facebook, ее сняли с поезда в Конотопе в 4 утра воскресенья.

"Я в Конотопе. Меня в 4 утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Пересаживают сразу на другой поезд", - сказала Милявская.

Она уточнила, что въезд в Украину ей запретили за посещение Керчи в 2015 году.

Как известно, в Киеве учится единственная дочь Милявской Ева.

Ранее певица поддерживала аннексию Крыма. В начале 2016 года она утверждала, что ее вычеркнули из "черного списка" Минкульта.

Темы: Росcия культура
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