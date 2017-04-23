Лолите запрещен въезд на три года - пограничники
Российской певице Лолите Милявской запрещен въезд в Украину на три года.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
По его словам, в воскресенье утром в пункте пропуска "Конотоп" во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев" была обнаружена гражданка РФ Милявская, в отношении которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска.
"На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы в Украину и запрещен въезд на три года", - написал Слободян.
Как сообщалось, ранее Милявская заявила, что ее не пустили в Украину за посещение Керчи в 2015 году.
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