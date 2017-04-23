Лолите запрещен въезд на три года - пограничники

3206 просмотров
0
Воскресенье, 23 апреля 2017, 14:36

Российской певице Лолите Милявской запрещен въезд в Украину на три года.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, в воскресенье утром в пункте пропуска "Конотоп" во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев" была обнаружена гражданка РФ Милявская, в отношении которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска.

"На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы в Украину и запрещен въезд на три года", - написал Слободян.

Как сообщалось, ранее Милявская заявила, что ее не пустили в Украину за посещение Керчи в 2015 году.

Темы: Росcия Пограничная служба культура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Украину не пустили российскую певицу Лолиту 23 апреля 2017, 11:53
NYT: В 2016 году ФБР не придало значения российским кибератакам 23 апреля 2017, 06:34
Канадские истребители перехватили российские бомбардировщики Ту-95 23 апреля 2017, 05:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Подрыв автомобиля СММ ОБСЕ: 1 член миссии погиб, 2 пострадали
В ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибший
От обстрела под Авдеевкой погиб военный - штаб
АТО: 46 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб, трое получили ранения
Все новости
"Игра престолов"

Появились первые официальные фото 7 сезона "Игры престолов"

Практическое руководство

Что происходит с ребенком до 5 лет, и что с этим делать родителям