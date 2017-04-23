Подрыв автомобиля СММ ОБСЕ: 1 член миссии погиб, 2 пострадали

В результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

The #OSCE SMM can confirm that a patrol consisting of 6 patrol members and 2 armoured vehicles has been involved in a serious incident (1/4) — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) April 23, 2017

As a result of this incident, one patrol member has died and two members have been taken to hospital for further examination. (3/4) — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) April 23, 2017

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

"СММ ОБСЕ подтверждает, что патруль в составе 6 его членов и 2 бронированных транспортных средств попал в серьезный инцидент в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, на территории, которая не контролируется правительством. В результате инцидента один член патруля погиб и двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования", - сообщили в миссии.

Вместе с тем, министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования семье погибшего и всей команде СММ ОБСЕ. Он заверил, что раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

1/2 Висловлюю співчуття сім'ї загиблого та всій команді @OSCE_SMM. Пораненим надаватимемо всю необхідну медичну підтримку. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 23, 2017

Он отметил необходимость тщательного расследования трагедии с автомобилем миссии ОБСЕ на оккупированной территории и призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий согласно мандату.

2/2 Необхідне макс.ретельне розслідування трагедії з авто @osce_smm на окупов.території і забезп.безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 23, 2017

Как сообщалось, в воскресенье в районе населенного пункта Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Курц сообщал, что в результате взрыва один сотрудник СММ ОБСЕ погиб, еще один получил ранения.

Украинская правда