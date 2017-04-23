Подрыв автомобиля СММ ОБСЕ: 1 член миссии погиб, 2 пострадали

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 15:22

В результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

"СММ ОБСЕ подтверждает, что патруль в составе 6 его членов и 2 бронированных транспортных средств попал в серьезный инцидент в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, на территории, которая не контролируется правительством. В результате инцидента один член патруля погиб и двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования", - сообщили в миссии.

Вместе с тем, министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования семье погибшего и всей команде СММ ОБСЕ. Он заверил, что раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Он отметил необходимость тщательного расследования трагедии с автомобилем миссии ОБСЕ на оккупированной территории и призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий согласно мандату.

Как сообщалось, в воскресенье в районе населенного пункта Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Курц сообщал, что в результате взрыва один сотрудник СММ ОБСЕ погиб, еще один получил ранения.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
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