Омелян, поручившийся за Мартыненко: Первый и последний раз виделись в 2014-м

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, который выступил поручителем по экс-нардепа от НФ Николая Мартыненко, заявил, что первый и последний раз видел его в 2014 году.

Об этом Омелян сообщил в Facebook.

"За год каденции заместителем министра и год - министром я успел побывать человеком Авакова, Яценюка, Коломойского, Ахметова, Кононенко, и ряда других более мелких деятелей. Теперь настала очередь Мартыненко, которого я, в отличие от многих молчаливых или критикующих, первый и последний раз видел в коридорах Кабмина в 2014 г. и просто поздоровался", - заявил министр.

"Переживаю ли я за свою репутацию? Нет!", - добавил он.

По словам Омеляна, подпись под ходатайством в суд не удерживать Мартыненко под стражей на время рассмотрения судебного дела значит "только это и больше ничего".

"Это позиция Народного Фронта, а я министр, делегированный в правительство от этой политической силы ... Я верю в НАБУ, надеюсь на честный суд и понимаю, что без судебных приговоров и тюремных сроков топ-коррупционеров на качественные масштабные изменения надеяться не стоит", - добавил глава МИУ.

В свою очередь глава Минмолодьспорта Игорь Жданов, который также выступил поручителем по Мартыненко заявил, что решение Соломенского суда в отношении экс-нардепа закономерно и справедливо и "права любого подозреваемого должны придерживаться, а не нарушаться путем политического заказа".

"Команда "Народного фронта" добилась решения суда о том, чтобы отпустить Мартыненко на поруки министров и народных депутатов. Оно является закономерным и справедливым, поскольку сам Мартыненко вел себя очень достойно, как политик и гражданин - не убегал из страны, не прятался по больницам, сам отказался от депутатской неприкосновенности, 15 месяцев, как законопослушный гражданин, ходил на допросы", - заявил Жданов.

"Думаю, свою роль также сыграла сплоченная поведение команды "Народного фронта". Мы пришли в суд и продемонстрировали свою политическую и гражданскую позицию, что права любого подозреваемого должны придерживаться, а не нарушаться путем политического заказа", - отметил он.

Глава Минобразования Лилия Гриневич, которая также поручился за Мартыненко, публично свое решение не комментировала.

Как известно, 22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Среди 21 поручителя - министры Лилия Гриневич, Владимир Омелян, Игорь Жданов, замглавы ЦИК Андрей Магера, а также нардепы - Леонид Емец, Георгий Логвинский, Андрей Тетерук, Николай Княжицкий, Максим Поляков, Виктор Еленский, Елена Ледовских, Елена Масорина, Павел Пинзеник, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Виктор Кривенко, Виталий Корчик, Елена Бойко, Вадим Пидберезняк, Федор Бендюженко.

Леонид Емец заявил, что гарантирует это решение собственным депутатским мандатом.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен. Однако сам Мартыненко заявил, что не имеет такой суммы для залога.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома.

Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян, який виступив поручителем за екс-нардепа від НФ Миколу Мартиненка, заявив, що перший і останній раз бачив його у 2014 році.

Про це Омелян повідомив у Facebook.

"За рік каденції заступником міністра і рік - міністром я встиг побувати людиною Авакова, Яценюка, Коломойського, Ахметова, Кононенка, низки інших дрібніших діячів. Тепер настала черга Мартиненка, якого я, на відміну від багатьох мовчазних чи критикуючих, перший і останній раз бачив у коридорах Кабміну у 2014 р і просто привітався", - заявив міністр.

"Чи переживаю я за свою репутацію? Ні!", - додав він.

За словами Омеляна, підпис під клопотанням до суду не утримувати Мартиненка під вартою на час розгляду судової справи значить "лише це і більше нічого".

"Це позиція Народного Фронту, а я міністр, делегований до уряду від цієї політичної сили... Я вірю в НАБУ, сподіваюся на чесний суд і розумію, що без судових вироків і тюремних строків топ-корупціонерів на якісні масштабні зміни сподіватися годі", - додав глава МІУ.

У свою чергу глава Мінмолодьспорту Ігор Жданов, який також виступив поручителем за Мартиненка, заявив, що рішення Солом'янського суду щодо екс-нардепа є закономірним та справедливим і "права будь-якого підозрюваного мають дотримуватися, а не порушуватися шляхом політичного замовлення".

"Команда "Народного фронту" домоглася рішення суду про те, щоб відпустити Миколу Мартиненка на поруки міністрів та народних депутатів. Воно є закономірним і справедливим, оскільки сам Мартиненко поводився дуже гідно, як політик і громадянин - не тікав з країни, не ховався по лікарням, сам відмовився від депутатської недоторканості, 15 місяців, як законослухняний громадянин, ходив на допити", - заявив Жданов.

"Думаю, свою роль також зіграла згуртована поведінка команди "Народного фронту". Ми прийшли до суду та продемонстрували свою політичну і громадянську позицію, що права будь-якого підозрюваного мають дотримуватися, а не порушуватися шляхом політичного замовлення", - зазначив він.

Глава Міносвіти Лілія Гриневич, яка також поручилася за Мартиненка, публічно своє рішення не коментувала.

Як відомо, 22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Серед 21 поручителя - міністри Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Жданов, заступник голови ЦВК Андрій Магера, а також нардепи - Леонід Ємець,Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков,Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник,Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.

Леонід Ємець заявив, що гарантує це рішення власним депутатським мандатом.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.

САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень, однак Мартиненко заявив, що не має грошей для такої застави.

Украинская правда