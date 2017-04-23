Украинцы взяли "золото" и "бронзу" на ЧЕ по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Олег Верняев защитил статус чемпиона Европы в программе на брусьях.

На Чемпионате Европы, который проходит в Румынии, выступление украинца судьи оценили в 15,466 балла, пишет Чемпион.

Верняев стал трехкратным чемпионом Европы в выступлении на параллельных брусьях: ранее он выиграл "золото" в Софии в 2014 году и в Монпелье - в 2015.

Кроме того Верняев завоевал на ЧЕ бронзовую медаль в опорном прыжке (14,649). Первое место занял представитель России Артур Далалоян, рузультат которого составил 14,933 балла. Серебро досталось румынскому гимнасту Мариану Драгулеску - 14,733.

Также представитель Украины на ЧЕ Игорь Радивилов завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах (15.003).

Победу здесь одержал представитель Греции Элефтериос Петруниас (15.433), вторым стал британец Кортни Таллоч (15.066).