МИД: Подрыв патруля ОБСЕ - попытки Москвы запугать наблюдателей

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 18:05

Подрыв патруля миссии ОБСЕ на территории Луганской области, неподконтрольной Украине - подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном 23 апреля.

"Призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей и принять все неотложные меры с тем, чтобы немедленно прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ, а также гарантировать полную их безопасность и беспрепятственный доступ СММ ко всей оккупированной территории ОРДЛО, вплоть до временно неконтролируемого участка украинско-российского границы", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В МИД отметили, что украинская сторона сделает все возможное для обеспечения неотложного, всестороннего и беспристрастного расследования преступления с целью привлечения виновных к ответственности.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

По данным МИД Украины и Австрии, погибший - медработник из США, ранения получила гражданка Германии.

Один из представителей боевиков ОРЛО Владислав Дейнего заявил, что украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля патруля СММ ОБСЕ в окрестностях с. Пришиб Славяносербского района, "таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий".

В свою очередь глава Луганской облВГА Юрий Гарбуз заявил, что все попытки боевиков ОРЛО возложить на украинских военных вину за совершенное преступление на территории, неподконтрольной Украине, являются дерзкими манипуляциями со стороны оккупантов.

Украинская правда 

Темы: ОБСЕ "ЛНР" Росcия Донбасс
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