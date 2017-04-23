Боевики ОРЛО обнародовали видео с места подрыва патруля миссии ОБСЕ

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 18:27

Боевики ОРЛО обнародовали видео с места подрыва патруля миссии ОБСЕ вблизи н.п. Пришиб Луганской области.

На кадрах видео - авто миссии, уничтоженное в результате взрыва и последующего выгорания.

 
 
 

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

По данным МИД Украины и Австрии, погибший - медработник из США, ранения получила гражданка Германии.

Один из представителей боевиков ОРЛО Владислав Дейнего заявил, что украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля патруля СММ ОБСЕ в окрестностях с. Пришиб Славяносербского района, "таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий".

В МИД Украины заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ - подтверждение попыток Москвы запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения. 

Украинская правда 

Темы: ОБСЕ "ЛНР"
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