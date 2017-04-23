Воскресенье в зоне АТО: один военнослужащий погиб, 2 ранены

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 19:21

В зоне проведения АТО 23 апреля боевики открывали огонь 18 раз, один военнослужащий ВСУ погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 23 апреля.

По данным штаба, на Донецком направлении боевики обстреляли позиции АТО в районе Троицкого из минометов калибра 120-мм и 82-мм, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра.

"Возле Авдеевки враг вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82-мм - по позициям вблизи Луганского. Близ Невельского и Троицкого боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, возле Песков и шахты "Бутовка" - из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в отчете штаба.

По позициям возле Зайцево противник вел огонь из стрелкового оружия, возле Авдеевки действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении возле Водяного, Гнутово и Павлополя со стороны ОРДО вели огонь из стрелкового оружия, в районе Водяного - снайперы.

На Луганском направлении из 82-мм минометов и пулеметов крупного калибра боевики обстреляли опорные пункты близ Новозвановки, возле Новоалександровки били из вооружения БТР и гранатометов.

Темы: АТО Донбасс жертвы
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