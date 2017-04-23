Штаб АТО: Обвинения со стороны ОРДЛО - провокация

Обвинения со стороны боевиков ОРДЛО о диверсионных действиях ВСУ, в результате которых погиб представитель СММ ОБСЕ являются безосновательными, носят провокационный характер и имеют целью дискредитировать Украину.

Об этом заявили в штабе АТО 23 апреля.

"Комментарии представителей ОРДЛО о диверсионных действиях Вооруженных Сил Украины в отношении мирного населения и международных организаций не имеют никаких оснований, несут откровенно провокационный характер и имеют целью дискредитацию Украины на международной арене", - говорится в заявлении.

Также в штабе заявили, что обвинения представителей ОРЛО в обстреле Вооруженными Силами Украины места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ не соответствуют действительности.

"В течение суток в указанном районе украинской стороной СЦКК не зафиксировано ни одного случая нарушения режима "тишины". Поэтому, заявления представителей ОРЛО об обстреле со стороны ВСУ места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ не соответствуют действительности", - отметили в штабе.

При этом в пресс-центре штаба АТО призвали граждан и международные организации строго соблюдать меры безопасности во время передвижения по ОРДЛО.

"Наличие большого количества бесконтрольно поставленных минных полей создают реальную угрозу для жизни и здоровья мирного населения", - говорится в сообщении.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

По данным МИД Украины и Австрии, погибший - медработник из США, ранения получила гражданка Германии.

Один из представителей боевиков ОРЛО Владислав Дейнего заявил, что украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля патруля СММ ОБСЕ в окрестностях с. Пришиб Славяносербского района, "таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий".

В свою очередь глава Луганской облВГА Юрий Гарбуз заявил, что все попытки боевиков ОРЛО возложить на украинских военных вину за совершенное преступление на территории, неподконтрольной Украине, являются дерзкими манипуляциями со стороны оккупантов.

Украинская правда