В НАБУ опровергли пять "мифов дела Мартыненко"

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Воскресенье, 23 апреля 2017, 22:34

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало опровержение пяти "мифов дела Мартыненко".

Соответствующие данные размещены на странице НАБУ в Facebook.

"За последние два дня в связи с задержанием экс-нардепа Николая Мартыненко в СМИ и социальных сетях появилось немало недостоверной информации. НАБУ подготовило опровержение наиболее распространенных "мифов", - говорится в сообщении.

В частности разъясняется, что мифом является утверждение, что Мартыненко задержали якобы на незаконных основаниях, что он якобы не скрывался от расследования, участвовал в реформировании энергетической сферы Украины, "защищая ее от посягательств российских олигархов", и что дело Мартыненко "сфальсифицировано с целью политического преследования".

 
 
 
 
 
 

Ранее в НАБУ заявили, что Мартыненко пытался избежать задержания и настаивали на законности ходатайства детективов о задержании экс-депутата.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Украинская правда 

Темы: Мартыненко НАБУ
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Комментарии — 2
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IP: 109.122.50.---Tiptop23.04.2017 23:26
"наші" суди здатні розвалити будь яку справу, питання лише в вартості )
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IP: 130.180.208.---Vyacheslav23.04.2017 22:47
А вони не пробували замість фігнею страждати, готувати справи так, щоб вони не розвалювалися в суді?
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