Украина уступила Польше в матче ЧМ-2017 по хоккею

409 просмотров
0
Воскресенье, 23 апреля 2017, 23:41

Национальная сборная Украины уступила сборной Польши на чемпионате мира по хоккею в дивизионе ИА.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Польши, сообщает Чемпион.

В сборной Польши шайбы забросили Томаш Малашинский и Дамиан Капица, в сборной Украины - Роман Благой.

"Обе команды показали почти равную игру ... Следующие матчи Украина проведет со сборными Австрии - 25 апреля, Казахстана и Южной Кореи", - отмечает издание.

Темы: спорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украинцы взяли "золото" и "бронзу" на ЧЕ по спортивной гимнастике 23 апреля 2017, 16:22
В Киеве стартует Чемпионат мира по хоккею 22 апреля 2017, 09:58
"Шахтер" выиграл у "Динамо" и почти гарантировал себе чемпионство 22 апреля 2017, 00:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Голосование во Франции завершено. Лидируют Макрон и Ле Пен
Хуг: Мин на дороге, где подорвался патруль, не должно быть вообще
Штаб АТО: Обвинения со стороны ОРДЛО - провокация
Первый тур выборов президента Франции: В лидерах - Макрон и Ле Пен
Все новости
Книги

"Правда о деле Гарри Квеберта": Отрывок из мирового бестселлера

С колес

Юрий Марченко: Как я ездил на вокзал на моноколесе