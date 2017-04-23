Украина уступила Польше в матче ЧМ-2017 по хоккею

Национальная сборная Украины уступила сборной Польши на чемпионате мира по хоккею в дивизионе ИА.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Польши, сообщает Чемпион.

В сборной Польши шайбы забросили Томаш Малашинский и Дамиан Капица, в сборной Украины - Роман Благой.

"Обе команды показали почти равную игру ... Следующие матчи Украина проведет со сборными Австрии - 25 апреля, Казахстана и Южной Кореи", - отмечает издание.