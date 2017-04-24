ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля миссии

ОБСЕ начала расследование трагического инцидента с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии и ожидает содействия в этой работе.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер, сообщает "Укринформ".

"ОБСЕ начала расследование инцидента и ожидает максимального сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами", - сказал он.

По словам Заньера, за безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность "все стороны", миссия должна пользоваться полной поддержкой, все должны защищать наблюдателей от опасности.

Он подчеркнул, что шокирован этим первым случаем гибели члена СММ во время выполнения служебного задания.

Председательствующий в ОБСЕ глава МИД Австрии Себастьян Курц со своей стороны также заметил, что деятельность миссии "слишком часто затруднена угрозами, ограничением доступа, путем дезинформации или уничтожения ее технических средств" и назвал это "просто недопустимым".

Курц призвал тщательно расследовать детали трагедии, а всех, кто имеет влияние на местах – выполнять обязательства по гарантированию безопасности СММ.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.