Во Франции посчитаны почти все голоса, лидирует Макрон

526 просмотров
0
Понедельник, 24 апреля 2017, 03:53

После подсчета почти всех голосов в первом туре президентских выборов во Франции лидирует бывший министр экономики и создатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает DW со ссылкой на МВД.

По данным на утро понедельника он набирает 23,82 процента голосов.

Правая популистка, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набирает 21,58 процентов.

За консерватора Франсуа Фийона проголосовали 19,96 процента избирателей, за Жан-Люка Меленшона - 19,49 процента.

Как известно, по данным экзит-полов, проведенных всеми ключевыми французскими соцслужбами, во второй тур выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Темы: Франция виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В результате протестов в Париже задержаны три человека 24 апреля 2017, 01:14
Макрон побеждает Ле Пен во втором туре – опрос 24 апреля 2017, 00:18
Выборы во Франции: В Париже начались протесты 23 апреля 2017, 22:10
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля миссии
Голосование во Франции завершено. Лидируют Макрон и Ле Пен
Хуг: Мин на дороге, где подорвался патруль, не должно быть вообще
Штаб АТО: Обвинения со стороны ОРДЛО - провокация
Все новости
"Игра престолов"

Появились первые официальные фото 7 сезона "Игры престолов"

Практическое руководство

Что происходит с ребенком до 5 лет, и что с этим делать родителям