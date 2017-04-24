Северная Корея пригрозила потопить американский авианосец

Северная Корея заявила, что американский авианосец "Карл Винсон", который направляется к Корейскому полуострову, может быть потоплен одним ударом.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

"Наши революционные силы готовы потопить одним ударом атомный авианосец США", - говорится в редакционном комментарии центральной партийной газеты "Нодон синмун", выходящей в Пхеньяне

В сообщении также говорится, что такой удар по "большому зверю" станет демонстрацией военной мощи КНДР.

Другая газета, "Минджу Чосон" также пишет, что армия готова нанести беспощадные удары по врагам, после которых те не смогут оправиться.

Как известно, авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" планирует совместные с кораблями японских ВМС учения неподалеку от берегов Корейского полуострова.

Ранее Северная Корея уже заявляла, что готова использовать оружие против ударной группы военно-морского флота США и готова к войне, если будет спровоцирована Соединенными Штатами Америки.