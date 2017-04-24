Северная Корея пригрозила потопить американский авианосец

101 просмотр
0
Понедельник, 24 апреля 2017, 05:56

Северная Корея заявила, что американский авианосец "Карл Винсон", который направляется к Корейскому полуострову, может быть потоплен одним ударом.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

"Наши революционные силы готовы потопить одним ударом атомный авианосец США", - говорится в редакционном комментарии центральной партийной газеты "Нодон синмун", выходящей в Пхеньяне

В сообщении также говорится, что такой удар по "большому зверю" станет демонстрацией военной мощи КНДР.

Другая газета, "Минджу Чосон" также пишет, что армия готова нанести беспощадные удары по врагам, после которых те не смогут оправиться.

Как известно, авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" планирует совместные с кораблями японских ВМС учения неподалеку от берегов Корейского полуострова.

Ранее Северная Корея уже заявляла, что готова использовать оружие против ударной группы военно-морского флота США и готова к войне, если будет спровоцирована Соединенными Штатами Америки.

Темы: КНДР США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В России передислоцируют военную технику вблизи границы с КНДР – СМИ 21 апреля 2017, 08:17
Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по КНДР 20 апреля 2017, 09:59
США могут объявить КНДР спонсором терроризма 20 апреля 2017, 04:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля миссии
Голосование во Франции завершено. Лидируют Макрон и Ле Пен
Хуг: Мин на дороге, где подорвался патруль, не должно быть вообще
Штаб АТО: Обвинения со стороны ОРДЛО - провокация
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Риге

"Игра престолов"

Появились первые официальные фото 7 сезона "Игры престолов"