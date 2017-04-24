Сутки в АТО: 34 обстрела, боевики используют тяжелые минометы

261 просмотр
0
Понедельник, 24 апреля 2017, 06:38

За минувшие сутки боевики 34 раза открывали огонь по силам АТО, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали украинские силы в районе Троицкого.

По силам АТО в Авдеевке террористы били из 120 мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По украинским позициям в Песках, Луганском и Новоселовке Второй они вели огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Опорные пункты подразделений ВСУ под шахтой "Бутовка" и Невельским террористы обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а возле Зайцевого - из стрелкового оружия.

Кроме того, по силам АТО в Луганском боевики били из вооружения БМП, а в районе Авдеевки активно действовали снайперы.

На Приморском направлении из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов боевики накрывали украинские позиции возле Тарамчука и Марьинки. Из вооружения БТР, автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров террористы били вблизи Гнутово, а из стрелкового оружия – возле Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали снайперы.

На Луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы били по украинским позициям в районе Новозвановки. Опорные пункты вблизи Станицы Луганской обстреливали из БМП и гранатометов. Из вооружения БТР и автоматических гранатометов боевики били возле Новоалександровки. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли ВСУ в Валуйском.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Штаб АТО: Обвинения со стороны ОРДЛО - провокация 23 апреля 2017, 20:34
Воскресенье в зоне АТО: один военнослужащий погиб, 2 ранены 23 апреля 2017, 19:21
От обстрела под Авдеевкой погиб военный - штаб 23 апреля 2017, 10:23
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Reuters cообщил окончательные итоги первого тура выборов во Франции
Сутки в АТО: 34 обстрела, боевики используют тяжелые минометы
ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля миссии
Голосование во Франции завершено. Лидируют Макрон и Ле Пен
Все новости
Почет разнообразию

Как это – быть парой с инвалидностью

Практическое руководство

Что происходит с ребенком до 5 лет, и что с этим делать родителям