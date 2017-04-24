Reuters cообщил окончательные итоги первого тура выборов во Франции

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Понедельник, 24 апреля 2017, 06:58

Экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проходят во второй тур президентских выборов во Франции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на окончательные результаты голосования, полученные из МВД страны.

Так, Макрон получил 23,75 % голосов, Ле Пен - 21,53%.

За ними следует бывший премьер страны Франсуа Фийон с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%. Они выбывают из президентской гонки.

Второй тур выборов во Франции состоится 7 мая.

Темы: виборы Франция
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