У НАБУ есть три дела по Мартыненко

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует три уголовных производства в отношении Николая Мартыненко.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью Liga.net за два дня до громкого задержания этого экс-депутата.

На уточняющие вопросы уже после задержания Сытник не ответил: мол, все, что он мог сказать об этом деле, уже сказано.

"У нас есть три дела. По одному из них было решение суда первой инстанции Соломенского райнного суда Киева, который якобы обязал нас закрыть производство. Но 14 апреля это решение суда первой инстанции было отменено Апелляционным судом Киева. И сейчас мы уверенно идем к окончательному результату", – отмечал директор НАБУ.



Фабулу дела он не раскрыл.



Сытник подтвердил, что в марте детективы НАБУ провели обыски по делу Мартыненко:

"Обыски были. Причем в этом деле был не один обыск. Изъяты вещественные доказательства. Но проводились ли обыски у него лично дома – я не готов сказать".



На замечание, что, по данным издания, трейдеры "Болверк" и "Штоерман" (компании-посредники, связываемые с Мартыненко – ред.) продолжают торговать с "Энергоатомом" и ОГХК, Сытник опроверг: "На данный момент нет".

Как известно, 20 апреля экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УКУ в связи с тем, что ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома, который фигурирует как обвиняемый и в уголовном производстве о 205 млн грн убытков "Одесскому припортовому заводу".

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен.

Но Соломенский райсуд Киева 22 апреля отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров из "Народного фронта".

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Алена Рощенко, УП