Есть два дела по ОПЗ, но пока лишь два подозреваемых

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Понедельник, 24 апреля 2017, 11:46

Уголовное дело против руководства "Одесского припортового завода" тормозится в суде, говорит директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.  

"Заседания проводятся раз в два месяца. Можно сказать, что дело вообще не слушается. Объективных причин, почему происходит именно так, я не вижу", – сказал он в интервью Liga.net.

На вопрос, кто проходит по делу ОПЗ и какова роль народного депутата Александра Грановского, Сытник ответил: 

"По делу, которое передано в суд, два подозреваемых – Перелома и Щуриков. Это дело касается растраты средств госпредприятия в сумме свыше 200 млн грн при расчетах за газ".

"Еще одно дело находится в работе: там сейчас исследуется несколько иная сторона деятельности ОПЗ. На этом точка", – добавил он.

Перелому и Щурикова арестовывали по делу о поставке на предприятие газа "Укрнафты".

На вопрос, что с другим эпизодом – трейдером Ньюскоуп Истейтс Лимитед, который получал продукцию ОПЗ дешевле других, – директор НАБУ ответил: "Расследование этого эпизода ведется. Направлены запросы в рамках международного правовой помощи в ряд стран, среди которых – Латвия и Великобритания".

На замечание, что Михэил Саакашвили в бытность главы Одесской области заявлял, что чиновники ОПЗ передавали деньги депутатской группе Мартыненко-Иванчука, Сытник ответил: "Если бы у нас были такие доказательства, возможно, круг подозреваемых был бы шире".

Пока же по тому делу, которое в суде, "двум фигурантам инкриминирована конкретна сумма убытков, нанесенных государственному предприятию".

"Второе дело расследуется", – сказал лишь директор НАБУ.

В ноябре 2015 года на ОПЗ проводили обыск в рамках расследования дела о коррупции при продаже заводом британской компании Newscope Estates Limited карбамида на 1,63 млрд гривен с 5% скидкой. Тогда у члена правления Одесского припортового завода Ольги Ткаченко, которую связывают с нардепом БПП Александром Грановским, изъяил телефон.

В мае 2016 года Соломенский суд Киева запретил НАБУ использовать Viber-переписку Ткаченко как доказательство в уголовном производстве.

В сентябре прошлого года Грановский заявлял, что не заинтересован в "Одесском припортовом заводе" и не имеет влияния на его деятельность.

Алена Рощенко, УП

Темы: ОПЗ НАБУ Мартыненко Грановский
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