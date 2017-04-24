Большинство россиян устали ждать от Путина улучшения жизни

51% граждан РФ устали ждать от своего президента Владимира Путина позитивных изменений в своей жизни.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками "Левада-Центра".

При этом, согласно исследованию, только 35% россиян такой усталости не чувствуют. Еще 14% пока не определились, устали они или нет.

В 2014 году аналогичный опрос дал противоположные результаты – тогда 50% жителей России еще чувствовали силы подождать на улучшение и только 38% - нет.

Что касается доверия Путину, то его высказали 72% опрошенных россиян, 19% сказали, что не доверяют президенту.

Главными неудачами главы РФ за годы его правления россияне назвали борьбу с коррупцией и взяточничеством, повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий и экономическое развитие страны. Среди достижений Путина было названо повышение боеспособности и реформа вооруженных сил, укрепление международных позиций России и решение чеченской проблемы.

Опрос проводился 7-10 апреля среди 1600 респондентов в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Украинская правда