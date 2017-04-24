На судью в делах Насирова и Мартыненко открыли дисциплинарное дело

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Понедельник, 24 апреля 2017, 12:42

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело против судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника.

Об этом сообщила секретарь второй дисциплинарной палаты ВСП Татьяна Малашенкова, передают "Українські новини".

Соответствующее решение палата приняла на заседании 24 апреля.

Отмечается, что дело против Бобровника касается несвоевременного внесениям им копий своих судебных решений в Единый реестр судебных решений.

В частности, подобные факты зафиксированы в феврале-марте 2017 года.

Согласно законодательству, судебные решения должны вноситься в реестр не позже следующего дня после их принятия.

В случае решения палаты о наличии в действия судьи Бобровника признаков нарушения присяги, он будет отстранен и на рассмотрение совета будет подано представление о его увольнении.

Как известно, 7 марта судья Бобровник арестовал отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова и установил залог в размере 100 млн гривен.

22 апреля он отказался арестовать бывшего народного депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отдал его на поруки.

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Темы: суд Мартыненко Насиров
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