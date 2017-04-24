После подрыва наблюдателей за Донбассом будут следить тщательнее - ОБСЕ

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Понедельник, 24 апреля 2017, 12:59

Гибель и ранения наблюдателей ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса только повысит интерес международного сообщества к зоне конфликта.

Об этом сообщил координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба, передает "Укрифнорм".

По его словам, мониторинговая миссия на Донбассе очень нужна и должна функционировать и в дальнейшем.

"Внимание международного сообщества (в связи с инцидентом - ред.) не уменьшиться, а наоборот - возрастет. Это еще раз подтверждает, насколько мы (СММ ОБСЕ на Донбассе - ред.) там нужны", - заявил Верба.

Он выразил соболезнования семьям погибшего и пострадавших наблюдателей ОБСЕ и отметил необходимость детального и всестороннего расследования этого инцидента.

Посол ОБСЕ подчеркнул, что все страны-участники ОБСЕ четко выразили позицию, что СММ ОБСЕ необходима, поскольку люди, которые там работают, представляют достоверную информацию и они являются фактически единственными наблюдателями в зоне конфликта.

"Их миссия важна, необходима, она бесценна и ее нужно всячески поддерживать", - констатировал представитель ОБСЕ в Украине.

Память погибшего на оккупированном Донбассе наблюдателя ОБСЕ почтили во время международного форум Варшава-Киев "Развитие сотрудничества в сокращении химических угроз, популяризации химической безопасности и сотрудничества в сфере добровольческой пожарной службы", который в понедельник проходит в столице Польши.

Как известно, в воскресенье утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Темы: ОБСЕ Донбасс
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