За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 2 ранены – штаб
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.
Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще двое наших бойцов получили ранения", - сказал он.
По словам полковника, эти потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Авдеевке (погибший и раненый) и в Водяном (1 боец получил ранение).
Валентина Романенко, УП
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