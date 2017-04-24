За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 2 ранены – штаб

161 просмотр
0
Понедельник, 24 апреля 2017, 13:05

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще двое наших бойцов получили ранения", - сказал он.

По словам полковника, эти потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Авдеевке (погибший и раненый) и в Водяном (1 боец получил ранение).

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тело погибшего наблюдателя передали ОБСЕ, раненые - в больнице Луганска 24 апреля 2017, 10:52
ЕС требует привлечь к ответственности виновных в гибели наблюдателя ОБСЕ 24 апреля 2017, 08:52
США требуют от РФ дать ОБСЕ провести расследование подрыва авто 24 апреля 2017, 07:26
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 2 ранены – штаб
Проект безвиза для Украины внесли в повестку дня заседания послов ЕС
Минздрав призывает врачей всей страны попробовать возглавить "ОХМАТДЕТ"
У НАБУ есть три дела по Мартыненко
Все новости
7 советов

Как стать уверенным в себе

Практическое руководство

Что происходит с ребенком до 5 лет, и что с этим делать родителям