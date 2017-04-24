За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 2 ранены – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.



Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще двое наших бойцов получили ранения", - сказал он.



По словам полковника, эти потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Авдеевке (погибший и раненый) и в Водяном (1 боец получил ранение).



Валентина Романенко, УП