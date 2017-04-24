Подрыв автомобиля ОБСЕ назван терактом

634 просмотра
0
Понедельник, 24 апреля 2017, 14:23

Подрыв автомобиля СММ ОБСЕ в оккупированной части Луганской области квалифицировали как теракт.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"По указанному факту Управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области", - сообщили в пресс-службе.

"Ход расследования уголовного производства по факту террористического акта находится на контроле прокурора области", - говорится в сообщении.

Санкция ч.3 ст.258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В то же время на сайте, который рпетранслирует официальную позицию боевиков, продвигают информацию о том, что подрыв был осуществлен ДРГ, которая состояла якобы из бойцов 8 полка спецназа.

Боевики уточняют, что подрыв произошел на противотанковой мине, и якобы в 500-700 метрах от указанного места была выявлена так называемая "лежка".

По утверждению боевиков, ДРГ состояли из 3 человек, даже указывается руководитель группы.

Как известно, в воскресенье утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Темы: ОБСЕ Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Кучма призвал РФ помочь наказать виновных в подрыве машины ОБСЕ 24 апреля 2017, 13:59
Лавров заявил, что виновных в подрыве наблюдателей надо наказать 24 апреля 2017, 13:34
Польша требует от России безопасности для миссии ОБСЕ на Донбассе 24 апреля 2017, 13:05
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Подрыв автомобиля ОБСЕ назван терактом
Друг РФ Аграмунт временно отказался от председательства в ПАСЕ
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 2 ранены – штаб
Проект безвиза для Украины внесли в повестку дня заседания послов ЕС
Все новости
Книги

"Правда о деле Гарри Квеберта": Отрывок из мирового бестселлера

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Риге