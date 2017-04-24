Абромавичус обжаловал решение суда в пользу Кононенко

1015 просмотров
0
Понедельник, 24 апреля 2017, 14:26

Экс-министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус подал апелляцию на постановление Печерского суда о защите чести нардепа Игоря Кононенко.

Об этом бывший министр сообщил в понедельник в Facebook.

"Я подал апелляцию на иск Кононенко ко мне. Я абсолютно не согласен с неквалифицированным и предвзятым рассмотрением дела Печерским судом", - заявил он.

По мнению Абромавичуса и его адвокатов, 13 апреля Печерский райсуд Киева вынес предвзятое решение вопреки имеющимся материалам в деле. Кроме того, говорит экс-министр, судья спешила во время рассмотрения дела - она не удовлетворила ни одного ходатайства адвокатов и не использовала достаточно времени ни для исследования предоставленных доказательств, ни для опроса ответчика.

По словам Абромавичуса, его защита предоставила четкие доказательства относительно каждого утверждения на пресс-конференции, по которой судится Кононенко, однако они не заинтересовали ни судью, ни даже представителя оппонентов.

"Все вышесказанное говорит о предвзятости судебного разбирательства и создании видимости процесса с заранее известным результатом", - подчеркнул бывший глава МЭРТ.

Он пригласил общественность внимательно следить за рассмотрением его апелляции в Апелляционном суде Киева.

Как сообщалось, в феврале 2016 года Абромавичус подал в отставку с поста министра экономического развития и торговли. При этом он обвинил народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в блокировании работы МЭРТ и оказании давления.

Кононенко подал против Абромавичуса иск в Печерский райсуд о защите чести и достоинства.

Украинская правда

Темы: Абромавичус Кононенко суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Апелляционный суд обязал начать рассмотрение дела Пасишника 8 ноября 2016, 13:44
Суд по делу Кононенко-Абромавичуса состоится в ноябре 21 октября 2016, 19:34
В НАБУ не увидели давления Кононенко на Абромавичуса 28 апреля 2016, 22:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Подрыв автомобиля ОБСЕ назван терактом
Друг РФ Аграмунт временно отказался от председательства в ПАСЕ
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 2 ранены – штаб
Проект безвиза для Украины внесли в повестку дня заседания послов ЕС
Все новости
Книги

"Правда о деле Гарри Квеберта": Отрывок из мирового бестселлера

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Риге