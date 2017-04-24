НАПК взялось за декларации Порошенко, Гройсмана и министров за 2016 год

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Понедельник, 24 апреля 2017, 15:22

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций за 2016 год президента, премьера и членов правительства.

За соответствующее решение члены Агентства проголосовали на внеочередном заседании в понедельник.

На заседании собрались все четыре члена НАПК. Ответственный за это направление член НАПК Руслан Радецкий пояснил, что сейчас стартует проверка деклараций за 2016 год, хотя проверка деклараций 2015 года этих чиновников еще не завершилась.

"По ряду независящих от нас причинам, проверка деклараций 2015 года еще не завершилась, но уже поданы декларации за 2016 год, и общество требует их проверки. Я думаю, что это даже плюс, потому что мы сможем сравнивать две декларации", – рассказал Радецкий.

В то же время, члены НАПК заверили, что старт проверок новых деклараций не отменяет проверку всех деклараций за 2015 год. Они продлили срок проверки деклараций 2015 года для президента, премьера и правительства на 30 дней.

Кроме того НАПК начало полную проверку деклараций деклараций 2015 года пяти чиновников: заместителя прокурора Одесской области Олега Косьяненко, судьи высшего хозсуда Светланы Владимиренко, заместителя начальника ГФС Львовской области Олега Стельмащука, заместителя руководителя Староконстантиновской прокуратуры Ярослава Лисового и заместителя начальника Деснянского УП ГУНП Киева Андрея Умрихина.

Роман Романюк, УП

Темы: НАПК декларации
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