Институт нацпамяти составил карту новых военных захоронений в Украине

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Понедельник, 24 апреля 2017, 16:58

Украинский институт национальной памяти посчитал количество воинских захоронений в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы института.

"Для захоронения погибших участников АТО на кладбищах создаются специальные военные сектора. Украинский институт национальной памяти собрал данные о количестве уже имеющихся секторов и захоронений на них", - сказано в сообщении.

 

Указывается, что по состоянию на 1 марта 2017 года в Украине создано 450 секторов военных захоронений.

"На них похоронено 1295 погибших воинов. 25 секторов имеют 10 и более захоронений. Секторы с наибольшим количеством погребенных военных - участников АТО расположены в Днепре, Запорожье и Киеве - 180, 120 и 56 похороненных соответственно", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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