Хуг: Миссия ОБСЕ на Донбассе 183 раза подвергалась опасности

Двое членов СММ ОБСЕ, которые получили ранения в результате взрыва мины в воскресенье, 23 апреля, выписаны из больницы.

Об этом во время брифинга в понедельник, 24 апреля, заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг. "Что касается 2 членов команды, их уже выписали из больницы, их состояние стабильное. Их направили в Краматорск, откуда они поедут в Киев", - пояснил он.

Также Хуг отметил, что миссия ОБСЕ получила тело погибшего наблюдателя в воскресенье вечером. "Вчера вечером наша команда изъяла тело члена нашего команды из США. Его тело вывезено из зоны боевых действий", - сказал Хуг. Также ОБСЕ изъяло изуродованный автомобиль и автомобиль, который его сопровождал. Это бронированные автомобили класса Toyota Land Cruisers B6.

Как отметил Хуг, с 15 апреля 2015 миссия ОБСЕ в Донбассе 183 раза подвергалась смертельной опасности: стрельба по патрулях, обстрелы рядом, угрозы физической расправы.

Он отметил, что миссия находится на постоянном контакте с украинской властью, но вместе с тем проводит внутреннее расследование.

"Поскольку процесс продолжается, я не могу дать дополнительных комментариев", - сказал Хуг.

На просьбу прокомментировать заявления боевиков об инциденте, Хуг отметил, что не комментирует чужие заявления. "Я не могу комментировать чужие заявления. ОБСЕ комментирует только факты", - заявил он.

Как сообщалось, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу.

Позже стало известно, что погибший - медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

По данному факту управления Службы безопасности Украины в Луганской области открыло уголовное производство по статье "Террористический акт, приведший к гибели человека".

Татьяна Кусок, Роман Кравец, УП