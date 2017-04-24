В Тернополе после столкновений двое депутатов попали в больницу

В Тернополе закрыли заседание сессии городского совета из-за столкновений между представителями разных политических сил.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной полиции.



"Запланированная 15-я сессия не состоялась, а двое депутатов обратились в лечебное учреждение с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.



Руководитель полиции Тернопольщины Александр Богомол заявил, что произошел конфликт между отдельными политическими силами и перерос в "незначительное противостояния".



"К охране общественного порядка и документирования событий, происходивших сегодня под стенами Тернопольского городского совета привлекались восемьдесят полицейских. В результате противостояния двое депутатов получили телесные повреждения и их каретой скорой помощи доставили в медицинские учреждения для оказания помощи", - рассказал он.



"У одного из пострадавших медики диагностировали химический ожог глаз. По предварительным данным, депутату кто-то брызнул перцовым баллончиком в лицо. Другой пострадавший обратился к медикам с закрытой травмой левой века", - сообщает полиция.



Правоохранители начали уголовное производство по статье 351 УК - препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета. В рамках этого производства работники полицию выяснять и обстоятельства нанесения телесных повреждений депутатам.



Как пишет, издание "Мисто", представители одной из партий пытались не пустить в городской совет трех депутатов, которые были исключены из партии ВО "Свобода" из-за нарушения избирательной программы, партийной дисциплины. На этом фоне возник конфликт, который перерос в потасовку.



Украинская правда