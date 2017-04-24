День в АТО: Боевики совершили 9 обстрелов

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Понедельник, 24 апреля 2017, 18:28

Пророссийские боевики в понедельник совершили 9 обстрелов по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил пресс-центр АТО.

"На Донецком направлении, с использованием минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции вблизи Авдеевки. На Приморском направлении, по опорным пунктам рядом Широкино противник применил 122-миллиметровую легкую переносную реактивную систему "Партизан" и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Кроме того, из пулеметов крупного калибра боевики били по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия вели огонь по защитникам Марьинки. Также в районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

"Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе.

Украинская правда

Темы: АТО
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