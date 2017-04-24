В Херсоне задержали полицейского, который пытался продать амфетамин

561 просмотр
0
Понедельник, 24 апреля 2017, 18:59

В Херсоне задержали полицейского роты особого назначения во время сбыта наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что злоумышленник систематически покупал психотропы у наркодилера, расфасовывал их на более мелкие порции и перепродавал наркозависимым. Сотрудники СБ Украины задержали сержанта во время несения службы, когда тот пытался сбыть пакет с амфетамином и коноплей", - отметили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

 

Украинская правда

Темы: Херсонская область полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На админгранице с Крымом СБУ и пограничники провели учения 22 апреля 2017, 13:00
Зону загрязнения в Балаклее уменьшили до 500 метров 7 апреля 2017, 09:42
На Чонгаре открыли телевышку, которая будет вещать на Крым 17 марта 2017, 14:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Председатель Диамантбанка связывает банкротство с арестом Мартыненко
СММ ОБСЕ после гибели сотрудника приостановила работу патрулей
Банк Мартыненко-Жвании обанкротился
Хуг: Миссия ОБСЕ на Донбассе 183 раза подвергалась опасности
Все новости
Репортаж

Один день со съемок фильма о защитниках Донецкого аэропорта

Страшная болезнь

Психоонколог Владислав Матреницкий: Причина рака – стресс