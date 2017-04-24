Боевики обстреляли КП "Марьинка" и жилые кварталы города

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Понедельник, 24 апреля 2017, 20:58

Подразделения пророссийских боевиков из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреляли контрольный пост "Марьинка" Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщает в понедельник вечером пресс-центр АТО, незаконные вооруженные формирования вели огонь со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной Украине территории.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, согласно сообщению пресс-центра АТО, во время обстрела позиций ВСУ в районе населенного пункта Марьинка, под огонь пророссийских боевиков попали жилые кварталы города.

"Сейчас дежурными оперативными службами выясняется вид оружия, которое применяет противник, и по неподтвержденной информации речь идет о минометах калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометах", - отметили в штабе.

Уже известно, что есть разрушения домов, однако о пострадавших жителях или военнослужащих пока информация отсутствует.

Украинская правда

Темы: АТО Мариуполь
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IP: 95.215.158.---Mawron_ua24.04.2017 22:45
"Прес-центр штабу АТО: російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пост (Мар’їнка) ДПС України."

А потім журналісти чи колишні журналісти дивуються, що їм ніхто не вірить.
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