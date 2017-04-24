Журналистов ZIK задержали возле воинской части в Ровенской области

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Понедельник, 24 апреля 2017, 21:36

Военнослужащие задержали неподалеку от воинской части в пгт Оржев, в Ровенской области, группу людей, пытавшихся снять с квадрокоптера "особо важный стратегический объект".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", неизвестные представились как журналисты телеканала ZIK.

"Возле воинской части, расположенной в Оржеве Ровенской области, военные задержали группу людей, которые пытались снять с квадрокоптера особо важный стратегический объект. Военные вызвали полицию и СБУ, которым неизвестные представились как журналисты телеканала ZIK", - рассказали агентству в правоохранительных органах.

Между тем, на сайте ZIK указано, что неподалеку поселка Оржев задержали съемочную группу программы военных расследований этого телеканала, ее автор и ведущий Андрей Стельмах находился там в командировке "с редакционным заданием".

"Задержание проводили сотрудники Службы безопасности Украины по надуманному предлогу - проникновение на территорию режимного объекта в этой местности", - говорится в сообщении ZIK.

В свою очередь, управление связей с общественностью Вооруженных сил Украины сообщило об инциденте: "24 апреля, возле одного из военных объектов Вооруженных сил Украины, дежурная стража задержала съемочную группу отечественного телевизионного канала, которая осуществляла несанкционированную видеосъемку с помощью беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер".

По данным управления связей, на место происшествия были немедленно вызваны представители Национальной полиции, Службы безопасности Украины, им передали задержанных. Продолжается выяснение обстоятельств несанкционированной видеосъемки военного режимного объекта.

Темы: Ровно СМИ Вооруженные силы
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IP: 178.210.151.---neham24.04.2017 22:08
Особливо той важливий стратегічний об'єкт - не генеральська дача ?
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