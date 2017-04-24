Розенко говорит, что на перепись населения нужен миллиард

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Понедельник, 24 апреля 2017, 22:14

Вице-премьер Павел Розенко оценивает стоимость Всеукраинской переписи населения в 1 млрд гривен.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

"Это должно быть серьезное политическое решение, поскольку перепись населения стоит около 1 млрд гривен" - сказал Розенко.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева инициировал перенос Всеукраинской переписи населения с 2020 года на декабрь 2018 года.

В декабре 2015 года Кабмин перенес Всеукраинскую перепись населения с 2016 на 2020 год.

В сентябре 2013 года Кабмин перенес проведение переписи с 2013 года на 2016 год.

Украинские новости

Темы: деньги
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