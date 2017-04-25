В Марьинке из-за обстрела повреждены жилые дома и ранен один человек
Во время обстрела Марьинки боевиками ранения получил один человек, повреждены дома местных жителей.
Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман в facebook.
Обстрел Марьинки начался около 19.00. В результате было зафиксировано повреждение дома по ул. Орджоникидзе, 253 и возгорание крыши летней кухни д. 235. Работники ГСЧС ликвидировали пожар. В обоих случаях никто не пострадал. Указанная улица является одной из центральных, однако поврежденные дома расположены неподалеку от линии разграничения.
Установлено также, что 30-летний мужчина, который представился волонтером, получил осколочное ранение и открытый перелом правой руки. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу г.Покровский.
На месте обстрела работает следственно-оперативная группа, полиция выясняет обстоятельства происшествия, которое квалифицировала как террористический акт.
Как сообщалось, подразделения пророссийских боевиков из автоматических гранатометов и стрелкового оружия и минометов обстреляли контрольный пост "Марьинка", под огонь попали жилые кварталы города. Обстрел велся со стороны населенного пункта Александровка, что находится на временно неподконтрольной Украины территории.
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