Трамп призвал Совбез ООН "наконец решить" проблему КНДР

253 просмотра
0
Вторник, 25 апреля 2017, 02:06

Президент США Дональд Трамп призвал ООН расширить санкции против КНДР.

С таким заявлением президент США выступил на встрече с представителями Совбеза ООН, сообщает BBC.

"Северная Корея - это большая проблема для всего мира. И эту проблему мы должны, наконец, решить", - цитирует агентство Франс пресс слова Трампа, произнесенные во время делового обеда с представителями стран-членов Совета Безопасности ООН.

"Нынешний статус-кво в Северной Корее неприемлем, и совет безопасности должен ввести дополнительные, более строгие санкции, чтобы противодействовать корейской ядерной программе и программе по изготовлению баллистических ракет", - заявил президент.

Как известно, Северная Корея в последние годы регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на многочисленные требования ООН прекратить запуски.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон сотрудничает с Китаем для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи и высказал уверенность, что Пекин использует свои рычаги для давления на КНДР.

При этом, для поддержания готовности реагировать, к Корейскому полуострову была напрвлена ударная группа военно-морского флота США, в которую входит авианосец "Карл Винсон" и другие военные корабли.

Северная Корея заявила, что американский авианосец может быть потоплен одним ударом.

Ранее Северная Корея уже заявляла, что готова использовать оружие против ударной группы военно-морского флота США и готова к войне, если будет спровоцирована Соединенными Штатами Америки.

Темы: ядерное оружие Северная Корея ООН Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Северная Корея пригрозила ядерным ударом Австралии 23 апреля 2017, 08:20
Трамп уверен, что Китай будет работать "очень сильно" для усмирения КНДР 21 апреля 2017, 05:31
Совбез ООН заявляет о возможности новых санкций в отношении Пхеньяна 21 апреля 2017, 03:30
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Поставки электроэнергии в ОРЛО прекращены
Экспертиза подтвердила: голос на записях по MH17 принадлежит Дубинскому — СМИ
Боевики обстреляли КП "Марьинка" и жилые кварталы города
НАПК даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки Мартыненко
Все новости
Ссылки недели

Социальный эксперимент, иранская фэшн-фотография и история украинского трансгендера...

На личном опыте

Как быть вегетарианкой, а затем снова начать есть мясо