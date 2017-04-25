Марин Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"

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Вторник, 25 апреля 2017, 06:36

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что отойдет от руководства партией "Национальный фронт", чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов.

Об этом пишет BBC.

"Сегодня вечером я решила уйти с поста президента "Национального фронта", - сказала кандидат в президенты в эфире телеканала France 2. Она объяснила это желанием быть "выше партийных интересов".

"Я всегда считала, - сказала Ле Пен, - что президент республики является президентом всех французов. Теперь нужно переходить от слов к делу", - пояснила она.

Несмотря на результаты опросов, согласно которым кандидат в президенты Франции экс-министр экономики Эммануэль Макрон имеет больше шансов победить во втором туре выборов, Ле Пен заявила об уверенности в собственной победе.

"Мы можем победить. И мы победим", - резюмировала она.

Как известно, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министр экономики Эммануэль Макрон проходят во второй тур президентских выборов во Франции. Макрон получил 23,75 % голосов, Ле Пен - 21,53%.

Второй тур выборов во Франции состоится 7 мая.

Темы: Франция виборы
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