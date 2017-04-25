АТО: 21 обстрел, боевики применяли реактивную артиллерию

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным штаба, центром огневого противостояния стало Приморское направление. Здесь огнем 122-миллиметровой легкой переносной реактивной системы "Партизан" и вооружения БМП враг накрывал опорные пункты ВСУ у Широкиного. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Марьинки. Позиции сил АТО у Красногоровки противник обстреливал из противотанковых гранатометов, а Водяное - из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев у Гнутового обстреливали из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении зафиксированы обстрелы из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиций ВСУ вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Опорные пункты украинских войск у Троицкого и Песков враг накрывал огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении, огнем из стрелкового оружия боевики провоцировали защитников Новоалександровки.

В штабе АТО подчеркивают, что военнослужащие сил АТО строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Как сообщалось, 24 апреля подразделения пророссийских боевиков из автоматических гранатометов и стрелкового оружия и минометов обстреляли контрольный пост "Марьинка", под огонь попали также жилые кварталы города, ранения получил волонтер.