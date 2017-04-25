Штаб АТО: Боевики готовят провокации против ВСУ
Разведка штаба АТО сообщает о подготовке боевиками провокаций.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
"Украинские военные получили оперативную информацию по планированию противником постановки боевого столкновения с участием якобы украинской ДРГ в окрестностях села Новогригорьевка с последующим уходом "группы" на территорию, подконтрольную Вооруженным силам Украины", - сказано в сообщении.
"Указанная инсценировка событий связана с подрывом автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 и попытками врага возложить вину за гибель и ранения международных наблюдателей на Вооруженные силы Украины", - добавили в пресс-центре.
Украинская правда
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