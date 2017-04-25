СБУ возбудила дело против журналистов ZIK по статье "Диверсия"

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Вторник, 25 апреля 2017, 11:24

СБУ открыла уголовное производство по статье "Подготовка к диверсии", обвинив журналистов телеканала ZIK в попытке снять режимный объект на Ровенщине.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, люди, которые представились журналистами проекта "Тропами войны" телеканала ZIK, в контролируемой зоне вблизи военной части вели съемки с квадрокоптера. Это заметил местный житель, о чем сообщил военным. На место происшествия прибыл противодиверсионное воинское подразделение, который задержал съемочную группу.

Журналисты заявили, что выполняют редакционное задание, снимая лесной массив и местный туристический объект "Тоннель любви".

В итоге СБУ внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам подготовки к диверсии по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 Уголовного кодекса. По этому поводу сейчас ведутся "неотложные следственные действия".

СБУ сообщила, что свидетель, сообщивший военным о съемках, получил поощрение от руководства спецслужбы.

Служба безопасности пояснила также, что в связи с активизацией диверсионной работы российских спецслужб в стране усилены режимные мероприятия в районе военных объектов.

Как сообщалось, 24 апреля военнослужащие задержали неподалеку от военной части в пгт Оржев в Ровненской области журналистов телеканала ZIK, обвинив их в том, что они пытались снять с квадрокоптера "особо важный стратегический объект".

В то же время на сайте ZIK отмечается, что недалеко от Оржева съемочная группа программы военных расследований телеканала, ее автор и ведущий Андрей Стельмах, находилась в командировке по редакционному заданию. Телеканал считает, что журналистов задержали под надуманным предлогом.

Украинская правда

Темы: телевидение СМИ СБУ
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