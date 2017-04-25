Оккупированную Донетчину тоже могут оставить без света, но долг меньше

Вопрос о прекращении электроснабжения в оккупированной части Донецкой области рассматривается, но не стоит так остро, как в оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "112 Украина".

На вопрос, возобновят ли поставки после погашения задолженности ОРЛО, Тука ответил:

"Ситуация очень сложная. Исходя из того, что сейчас приостановлены любые хозяйственные отношения с неконтролируемыми территориями, говорить о каких-то перспективах погашения существующей задолженности было бы слишком оптимистично. К сожалению, я должен констатировать, что, с моей точки зрения, это может привести к отключению на постоянной основе".

Также замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что пока не видит возможностей осуществления переговоров оккупационной власти с украинской стороной.

На вопрос, планируют ли отключать Донецкую область от электроснабжения, Тука ответил:



"Задолженность Донецкой области составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн – это задолженность потребителей на неконтролируемой территории. В Донецкой области разительная диспропорция... Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области".

Замминистра также отметил, что в последнее время оплата за электроэнергию с ОРДО не приходит.

"Конечно, могут. Решение об отключении было принято не мгновенно, правительство к нему готовилось, обсуждали вместе с СНБО. Я лично сделал три официальных письма о предупреждении о возможных негативных последствиях таких действий...".

"Единственная линия электропитания, которая осталась невредимой и благодаря которой подается электроэнергия с Счастинской станции на всю территорию Луганской области, эта линия электропитания в нескольких участках идет просто по линии разграничения. Чтобы обезвредить эту линию, достаточно просто сделать меткий выстрел по изолятору из снайперской винтовки и потом не давать возможности ремонтным бригадам выйти на починку. Таким образом, вся Луганская область может оказаться в заложниках от позиции террористов", – объяснил Тука.

Он добавил, что боевики могут частично переключиться на энергоснабжение из России:

"Не в полном объеме, а частично они так и делают. Есть линия электропитания, которая идет на Луганщину из России. Но в полном объеме она не способна обеспечить Луганщину электроэнергией".

Как стало известно ночью, Украина приостановила подачу электроэнергии на оккупированную территорию Луганской области из-за неуплаты за поставленную и потребленную электроэнергию.

Позже в ОРЛО заявили, что возобновили электроснабжение большинства районов оккупированного Луганска.