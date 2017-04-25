К Порошенко в гости приедет Лукашенко, а потом – наоборот

Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко планируют обменяться визитами.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба украинского лидера.

По ее информации, встреча президентов в Украине состоится 26 апреля. Главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвященных годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Они совместно почтят память погибших в чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на ЧАЭС.

Также планируется, что Порошенко и Лукашенко проведут переговоры на территории Беларуси.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов предупреждал, что Россия готовится к полномасштабной войне, для чего проведет масштабные военные учения в Беларуси с участием 100 тыс. военнослужащих.

Украинская правда