Генсек ОБСЕ прервал свой визит в Москву из-за подрыва авто на Донбассе

Из-за подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе генсек ОБСЕ Ламберто Заньер прервал свой визит в Москву.



Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает "Интерфакс-Украина".



Заньер отметил, что "вопросы, которые стоят в нашей повестке дня, носят очень сложный характер".



"И в целом вопрос европейской безопасности сейчас вызывают большую обеспокоенность. И в свете недавнего инцидента я решил сократить свое пребывание здесь (в Москве) к минимуму", - добавил генсек ОБСЕ.



Заньер заявил, что ОБСЕ "намерено сделать все необходимое для скорейшего проведения расследования, добиться ясности и четкости, а также выявить ответственных".



В свою очередь Лавров заявил, что Россия намерена настаивать на скорейшем расследовании гибели наблюдателя ОБСЕ на Донбассе.



"Будем настаивать на быстром, беспристрастном и прозрачном расследовании с участием и специальной мониторинговой миссии (ОБСЕ), и Контактной группы, и Общего центра по контролю и координации", - сказал Лавров.



Министр выразил сожаление в связи с инцидентом ОБСЕ и странам, чьи граждане пострадали.



Как известно, 23 апреля в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двух доставили в больницу для дальнейшего обследования.



Позже стало известно, что погибший - медицинский работник с США, ранения получили граждане Германии и Чехии.



В украинском МИД заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ на территории Луганской области, неподконтрольна Украины, является подтверждением попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.



Председатель СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявил, что, несмотря на подрыв машины, миссия и дальше будет выполнять свой мандат и требует привлечения виновных к ответственности.