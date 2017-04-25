Россия открещивается от поставок оружия афганским боевикам

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия непричастна к поставкам оружия боевикам радикальной группировки "Талибан" в Афганистане.

Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Москве, комментируя слова командующего американским контингентом в Афганистане Джона Николсона, который обвинил Россию в том, что она вооружает экстремистов.

"Непрофессиональные заявления, не основаны ни на чем", - подчеркнул министр.

По его словам, у США нет доказательств, подтверждающих это обвинение.

"Я убежден, что те, кто в Соединенных Штатах получают деньги за то, чтобы предоставлять руководству достоверную разведывательную информацию, прекрасно знают, что это лживые утверждения", - сказал Лавров.

С другой стороны, допускает глава МИД, если это обвинение не связано с непрофессионализмом, то направлено на отвлечение внимания "от каких-то замыслов по смене курса в отношении сирийского урегулирования".

Как сообщалось, командующий американским контингентом в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что Россия обеспечивает вооружением членов радикального исламистского движения "Талибан" в Афганистане.

Евгений Кизилов, УП